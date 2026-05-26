El capitán Tim Hawkins, portavoz del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), confirmó a medios “ataques defensivos” contra objetivos militares iraníes:

“Las fuerzas estadounidenses realizaron ataques en defensa propia para proteger a nuestras tropas frente a amenazas planteadas por fuerzas iraníes”. Tim Hawkins, portavoz del CENTCOM

De acuerdo con su informe, dos barcos fueron sorprendidos colocando minas en el estrecho de Ormuz. El ataque incluyó bombardeos contra bases de lanzamiento de misiles.

Hawkins agregó que Estados Unidos actuará con moderación al defender sus fuerzas militares en medio del actual alto al fuego.

Continúa cese al fuego pese ataques de Estados Unidos contra irán

Pese a que los ataques fueron confirmados, Tim Hawkins remarcó que estas acciones no significan que el alto al fuego entre Estados Unidos e Irán haya terminado.

De acuerdo con sus declaraciones, Washington no busca una nueva escalada militar en Therán, pero enfatizó que no dudarán en proteger a sus tropas de posibles amenazas.

Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. (AFP / AFP)

En el caso de las embarcaciones, Hawkins justificó el reciente ataque puntualizando la colocación de minas en aguas cercanas al estrecho de Ormuz.

Mientras que para el ataque a las bases de misiles se habría detectado que la defensa aérea iraní apuntaba contra aeronaves estadounidenses en la zona.

Hasta el momento de los ataques, se mantiene vigente la tregua promulgada semanas atrás.

Este alto a las hostilidades tiene como propósito las negociaciones diplomáticas entre Estados Unidos e Irán para el fin definitivo de la guerra.

Sin embargo, y al momento de escribir estas línes, se desconoce si el nuevo incidente tendrá consecuencias en el curso de las negociaciones y cese al fuego.

A pesar de que Hawkins aseguró defendió los ataques como mera defensa y negara un cambio en el acuerdo de paz, Therán no se ha pronunciado al respecto.