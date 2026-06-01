Según medios locales, Irán ha rotó el diálogo con Estados Unidos, por lo que ha suspendido las negociaciones y los intercambios de mensajes esto en protesta a los recientes ataques de Israel en Líbano y Gaza.

“Mientras los ataques israelíes continúen, no habrá negociaciones”, informó la agencia de noticias Tasnim, afiliada a la Guardia Revolucionaria Islámica.

Así como Israel también ha vuelto a amenazar con el cierre completo del Estrecho de Ormuz y activar otros frentes, incluido el Estrecho de Bab el-Mandeb", medidas “para castigar a los sionistas y sus partidarios”.

BREAKING: Iran is suspending negotiations and exchanges of messages with the U.S. in protest over Israel's ongoing strikes in Lebanon and Gaza. "As long as Israeli strikes continue, there will be no negotiations," the IRGC-affiliated Tasnim News Agency reports.



Additionally,… — Ariel Oseran أريئل أوسيران (@ariel_oseran) June 1, 2026

Equipo negociador de Irán suspende diálogo con Estados Unidos

Se ha informado que el equipo negociador de Irán ha suspendido este lunes 1° de junio el intercambio de mensajes con Estados Unidos debido a los ataques de las Fuerzas de Defensa Israelí contra el Líbano.

“El equipo negociador iraní suspende, por tanto, el diálogo y el intercambio de textos a través de los mediadores Tasnim, agencia de noticias

Asimismo, la agencia Tasnim aseguró que Irán ha dicho que hasta que no haya un fin de las hostilidades en el Líbano “no habrá diálogo”.

Irán cerrará el Estrecho de Ormuz tras romper diálogo con Estados Unidos

Tras romper el diálogo con Estados Unidos, la agencia Tasnim, también aseguró que Irán ha amenazado con cerrar el Estrecho de Ormuz de manera completa elevando la tensión en Medio Oriente ante la principal vía marítima para el flujo de petróleo.

Amenaza del cierre del Estrecho de Ormuz que ya preocupa en los mercado, pues tan solo ante la falta de un acuerdo entre Irán, este fin de semana se dio una subida de más de 5% en los operadores de petróleo ante el riesgo geopolítico.