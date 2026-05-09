El gobierno de Estados Unidos admitió que llevó a cabo un ataque contra buques petroleros iraníes mientras navegaban en el estrecho de Ormuz.

Según acusó Estados Unidos, se trató de dos embarcaciones petroleras con bandera iraní, que presuntamente intentaban evadir el cerco naval impuesto por Trump en el estrecho de Ormuz.

Estados Unidos reitera amenazas en el estrecho de Ormuz; Irán denuncia “ataques innecesarios”

El viernes 8 de mayo de 2026, Estados Unidos dio conocer que sus embarcaciones navales atacaron a dos buques petroleros de Irán en el estrecho de Ormuz.

Esta acción hostil se produjo en un contexto de presunto intercambio de fuego, donde Estados Unidos también aseguró haber respondido a supuestas amenazas contra sus portaaviones.

Estados Unidos ataca buques petroleros iraníes en el estrecho de Ormuz (Especial)

Pese a la gravedad de los ataques, la administración de Trump sostiene que los canales diplomáticos para alcanzar el fin a la guerra “continúan abiertos”.

No obstante, reitera que Irán debe ceder al cese de su programa nuclear, así como a permitir la libre navegación por el estrecho de Ormuz.

A su vez, el gobierno iraní ha denunciado estos ataques como una violación flagrante al pacto de alto al fuego, calificándolas de provocaciones bélicas innecesarias.

Asimismo, aseguró que los ataques dejaron un saldo de un marino muerto y al menos 10 heridos, pues la agresión provocó un fuerte incendio en uno de los buques.

Pese a que expertos señalan la gravedad de esta situación, Estados Unidos sostiene que “responderá gravemente” a cualquier acción que sea considerada como una amenaza a sus intereses.