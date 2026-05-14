La Casa Blanca ha informado que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder de China, Xi Jinping cerraron filas sobre Irán y el futuro del Estrecho de Ormuz durante su primer encuentro en Pekín.

Tras coincidir China y EU en que Irán nunca tendrá un arma nuclear, así como que el Estrecho de Ormuz tendrá que permanecer abierto.

China y Estados Unidos no permitirán que Irán tenga armas nucleares

A través de un desplegado, la Casa Blanca dio a conocer que China y EU lograron coincidir sobre Irán, tras el encuentro de sus mandatarios, Trump y Xi.

En el que “ambos países acordaron que Irán nunca podrá tener un arma nuclear”, esto en el marcó de la tensión política en Medio Oriente y donde todavía no se llega a un acuerdo para el fin de la guerra.

Cierre de filas de China y EU durante la primera jornada del viaje oficial de Trump al país asiático, desde 2017.

China y EU cierran filas sobre Irán y el futuro del Estrecho de Ormuz (@WhiteHouse)

Estrecho de Ormuz debe permanecer abierto: China y EU

Otro de los temas en el que China y EU han cerrado sus filas fue sobre la apertura de Estrecho de Ormuz.

A lo que las naciones declararon que “el estrecho de Ormuz debe permanecer abierto para apoyar el libre flujo de energía”.

Por su parte el presidente Xi dejó en claro la oposición de China a la “militarización del estrecho y a cualquier intento de cobrar un peaje por su uso”.

Además de que también externó su interés en comprar más petróleo estadounidense para reducir la dependencia de China del estrecho en el futuro.