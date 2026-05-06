El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó el 5 de mayo de 2026 que detuvo el tránsito en el estrecho de Ormuz en medio de las negociaciones con Irán.

“Hemos acordado mutuamente que, mientras el bloqueo seguirá en pleno vigor, el Proyecto Libertad… será pausado por un corto período de tiempo". Donald Trump, presidente Estados Unidos

Según indicó Donald Trump a través de su perfil de Truth Social, por mutuo acuerdo se pausará el “Proyecto Libertad” o “Movimiento de Barcos por el Estrecho de Ormuz”.

Esta acción tendría el objetivo de esperar y evaluar si el acuerdo entre Estados Unidos e Irán puede concretarse y, de ser el caso, poder firmarse en los próximos días.

Trump detiene tránsito en el estrecho de Ormuz por negociaciones con Irán (Captura de pantalla )

Trump pausa el tránsito en Ormuz por negociaciones con Irán, pero mantiene el bloqueo activo

De acuerdo con el mensaje de Donald Trump, el haber detenido el tránsito de barcos en el estrecho de Ormuz responde a una petición de Pakistán y otros países.

Además, la decisión fue justificada bajo el argumento del “tremendo éxito militar” que —según afirmó Trump— se ha obtenido durante la campaña contra Irán.

Esta decisión será relevante debido a que supone pausar temporalmente el sistema de escolta y guía de embarcaciones en una de las rutas marítimas más importantes del mundo.

Sin embargo, pese a la pausa, Donald Trump dejó en claro que el bloqueo en la zona permanece vigente y en pleno efecto, mientras se mantiene la presión en el estrecho.

Trump vs Irán (Eduardo Díaz/ sdpnoticias)

Se acabaron las ofensivas contra Irán: Estados Unidos

Poco antes, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció que la fase ofensiva contra Irán había concluido y que la estrategia de Estados Unidos ahora se enfocaba en proteger el tránsito marítimo.

“La operación Furia Épica terminó… hemos concluido esa etapa”, indicó en sus redes sociales.