El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio ha insistido con la apertura del Estrecho de Ormuz, asegurando que la situación es “insostenible” debido al cierre en la vía marítima de Medio Oriente.

Por lo que Marco Rubio refrendó que el Estrecho de Ormuz debe permanecer abierto “de una forma u otra”, mientras las negociaciones con Irán continúan para lograr pactar un acuerdo.

Declaraciones de Marco Rubio que ya han tenido respuesta por parte de Irán tras asegurar que el Estrecho de Ormuz está abierto, “pero no para criminales de guerra”.

Es ilegal mantener cerrado el Estrecho de Ormuz: Marco Rubio

En medio de su gira diplomática oficial por la India, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio declaró a los medios que es ilegal mantener cerrado el Estrecho de Ormuz.

Insistiendo Marco Rubio en la apertura de la vía marítima, pues seguir manteniendo cerrado el Estrecho de Ormuz es insostenible para el mundo.

“Los estrechos deben estar abiertos. Lo que está ocurriendo allí es ilegal. Es insostenible para el mundo y es inaceptable”. Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos

Asimismo, Marco Rubio aseguró que se trabaja en llegar un acuerdo entre Estados Unidos e Irán, sin embargo fue claro al apuntar que deberá ser un buen trato, de no serlo, no habrá ni ninguno.

“Va a llevar un par de días llegar a un acuerdo incluso en los desacuerdos sobre una palabra o una frase. Así que tendremos que trabajar en eso. Pero ó va ser un buen trato ó no va a haber ninguno”. Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos

SECRETARY RUBIO: The straits have to be open. What’s happening there is illegal. It’s unsustainable for the world and it’s unacceptable. pic.twitter.com/5lQHIxjnNK — Department of State (@StateDept) May 26, 2026

Estrecho de Ormuz está abierto “pero no para criminales de guerra”: Irán

En una respuesta inmediata al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio desde el Consulado General de Irán en la India, el país de Medio Oriente dijo que el Estrecho de Ormuz está abierto, “pero no para criminales de guerra”.

Así como Irán precisó que también mantendrá el control el Estrecho de Ormuz mientras no acabe la agresión ilegal de Estado Unidos.

“El estrecho de Ormuz estaba completamente abierto hasta que su agresión ilegal restringió la navegación. Ahora está nuevamente bajo control y abierto, pero no para criminales de guerra”. Irán