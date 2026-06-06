El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó este viernes 5 de junio que sus fuerzas militares derribaron cuatro drones iraníes que se dirigían hacia el Estrecho de Ormuz.

De acuerdo con la autoridad militar de Estados Unidos, los drones representaban una amenaza inmediata para el tráfico marítimo del Estrecho de Ormuz, por lo que fueron derribados.

Fuerzas militares de Estados Unidos derriba cuatro drones iraníes en el Estrecho de Ormuz

A través de redes sociales, el CENTCOM anunció que los drones fueron interceptados como parte de las acciones de vigilancia y protección que Estados Unidos mantiene en Ormuz.

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Tras el ataque a cuatro drones, el gobierno de Estados Unidos afirmó que también realizó maniobras de defensa contra instalaciones de radar de vigilancia costera iraníes ubicadas en Goruk y en la isla de Qeshm.

De acuerdo con la versión oficial, estas acciones tuvieron como objetivo prevenir nuevos ataques y garantizar la seguridad de la navegación comercial en el Estrecho de Ormuz.

Cabe mencionar que el ataque a estos cuatro drones iraníes ocurre en medio de una frágil tregua entre Washington y Teherán, luego de meses de enfrentamientos y ataques cruzados en la región.

En días recientes se han registrado nuevos incidentes relacionados con operaciones militares, ataques con drones y disputas por el control de rutas marítimas estratégicas.