La noticia de que George Figueroa, el director de Miss Universo México, había sido arrestado no tardó en llegar por la polémica de Fátima Bosch, pero él ya salió a desmentirlo.

Con un video de George Figueroa desde Tailandia, fue que el director de Miss Universo México acusó de “fake news” a su arresto ante supuestas acusaciones de Nawat Itsaragrisil.

George Figueroa desmiente “fake news” sobre su arresto en Tailandia

El director de Miss Universo México, George Figueroa, usó sus redes sociales para desmentir las “fake news” que hablan sobre su arresto en Tailandia.

George Figueroa apuntó que a pesar de que usa sus redes sociales para darle foco a Fátima Bosch y su participación en Miss Universo 2025, tuvo que salir a hablar.

Aunque no habló directamente del tema, sí argumentó que está orgulloso de formar parte de Miss Universo México y que al final no sabe cuando termine su trabajo ahí.

Asimismo, George Figueroa pidió no creer “las fake news” asegurando que el foco no debería ser él y un supuesto arresto en Tailandia.

Por otra parte, el director de Miss Unvierso México se burló de su detención asegurando “ahora les voy a tener que subir todo lo que hago”.

George Figueroa habla sobre "las fake news" de su arresto en Tailandia. (@george_figueroa)

Director de Miss Universo México pide que el foco sea Fátima Bosch

George Figueroa, director de Miss Universo México, desmintió las “fake news” sobre su arresto y pidió que el foco regrese a Fátima Bosch.

Además se señalar que el rumbo de su presencia en Miss Universo México puede cambiar porque es solo un trabajar, apuntó a que el centro de atención debe ser Fátima Bosch.

Ante ello, George Figueroa pidió que se enfoquen en la participación de Fátima Bosch en Miss Universo 2025 y no en chismes que asegura inventaron personas olvidadas de los certámenes.