Pedro Sánchez, el presidente de España, hace público su rechazo a la Junta de Paz por Gaza que está organizando Donald Trump.

El presidente señaló que uno de los motivos es que Palestina se está dejando fuera de la Junta de Paz cuando estos deberían entrar en diálogo con Israel.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está organizando la Junta de Paz por Gaza, pero su par en España ya rechazó su asistencia.

Pedro Sánchez compartió públicamente y después de comunicarlo con Estados Unidos, que no irá a la Junta de Paz por Gaza, pese a que desea que el conflicto se termine.

El mandatario de España argumentó su decisión explicando que a su parecer esta reunión organizada por Donald Trump deja fuera a la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“El gobierno de España ha decidido no participar a la llamada Junta de Paz (...) es evidente que está junta está fuera del marco de Naciones Unidas”. Pedro Sánchez, presidente de España.

Asimismo, apuntó que si bien busca que la guerra termine, no cree que sea lo correcto el que Palestina no reciba invitación a la Junta de Paz por Gaza cuando son los principales involucrados.

“Debe haber un proceso dialogado [entre Palestina e Israel] que implemente la solución de los dos estados”. Pedro Sánchez, presidente de España.

El que Pedro Sánchez haya declinado su participación en la Junta de Paz por Gaza, se suma al distanciamiento que ha tomado con Donald Trump por rechazar el aumento del Producto Interno Bruto (PIB) como los otros aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).