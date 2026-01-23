Javier Milei sorprende en Davos, Suiza en la “Junta de la Paz” tras la guerra entre Israel y Palestina al hacerle una oferta a Donad Trump sobre el Puerto de Ushuaia en Tierra de Fuego, Antártida después de intervenirlo de manera federal por 12 meses.

La acción del presidente de Argentina, ya causó controversia en el gobierno y por supuesto en las redes sociales, en donde usuarios aseguran que está “regalando territorio argentino” a Donald Trump.

Javier Milei ofrece el Puerto de Ushuala a Donald Trump para uso militar y comercial

Durante su estancia en Davos, Javier Milei, presidente de Argentina, sorprendió a todos al hacerle una oferta a Donald Trump: le ofreció el Puerto de Ushuaia, ubicado en Tierra de Fuego, Antártida.

Esto en el marco de la “Junta de la Paz” que supone un alto el fuego, la reconstrucción y la gobernanza posconflicto en la Franja de Gaza tras la guerra Israel-Hamás.

Y es que tras un decreto, Javier Milei suspendió la habilitación del Puerto de Ushuaia durante 12 meses y se lo ofreció a Trump para uso militar y comercial a cambio de no aportar mil millones de dólares a la “Junta de Paz”.

Javier Milei ofreció el Puerto de Ushuaia a Donald Trump (Especial )

Esta medida de Milei hacia Trump, ya está generando controversia por el impacto en la soberanía antártica y provincial.

Esto a su vez, ha hecho que el gobierno de Tierra del Fuego de Gustavo Melella, anunciara acciones judiciales; no obstante, se reveló que la suspensión del Puerto de Ushuaia hecha por Milei, se debió a irregularidades, tales como:

Irregularidades financieras

Desvío de fondos

Fallas de infraestructura detectadas en la gestión provincial de Tierra del Fuego

La intervención del Puerto de Ushuaia se oficializó el 21 de enero de 2026 transfiriendo la administración a la Nación por un año.