Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump, presentó ante el Foro Económico Mundial en Davos el plan de Estados Unidos para la reconstrucción de Gaza y toda Palestina.

De acuerdo con Kushner, se trata de un “plan maestro” que buscará implementar su llamada Junta de Paz, en el que presentó diversas diapositivas sobre cómo Estados Unidos y otros países buscarán la reconstrucción de Gaza.

El plan presentado por Jared Kushner en Davos para reconstruir Gaza (Especial)

El jueves 22 de enero, en el Foro Económico Mundial en Davos, Jared Kushner presentó el proyecto “nueva Gaza”, un plan que busca implementar Estados Unidos para reconstruir las ciudades de la Franja de Gaza que se vieron afectadas por la guerra con Israel.

De acuerdo con Kushner, esta iniciativa busca en solo tres años convertir el territorio palestino de un sitio devastado a un lujoso sitio con decenas de rascacielos frente al mar.

El yerno de Trump indicó que para ello se necesitarán inversiones de por lo menos 25 mil millones de dólares, pensando en la reconstrucción de la infraestructura y de servicios públicos.

El plan “nueva Gaza” busca también que dentro de la próxima década el PIB de Palestina alcance los 10 mil millones de dólares, gracias a las oportunidades de empleo a las que podrás acceder las familias.

Una de las más llamativas fue el denominado “turismo costero”, un plan que busca que frente a la costa de Gaza se construyan al menos 180 rascacielos, destinados a la vivienda y a conjuntos hoteleros.

Asimismo, Jared Kushner señaló que se buscará priorizar la construcción de más de 100 mil nuevas unidades de viviendas, así como 200 escuelas y 75 hospitales.

Kushner se dijo confiado en que para 2030 este proyecto este terminado, dando esperanza a las millones de personas afectadas por la guerra en Gaza.