La Flotilla Global Sumud (GSF), que el año pasado fue interceptada por Israel, viajará a Gaza como parte de una nueva misión humanitaria.

La nueva misión de la Flotilla Global Sumud se llevará a cabo el 29 de marzo y será la mayor de la historia para Palestina.

A través de la red social X y desde la Fundación Nelson Mandela en Johannesburgo, Sudáfrica, se informa sobre la participación de miles de personas de más de 100 países.

Entre los voluntarios se encuentran:

Médicos

Enfermeras y trabajadores de la salud

Educadores

Ingenieros y equipos de reconstrucción

Investigadores de crímenes de guerra y ecocidio

Flotilla Global Sumud viajará a Gaza como parte de una nueva misión humanitaria (Flotilla Global Sumud / X)

Saif Abukeshek, del Comité Directivo del GSF, describe la nueva misión como “una respuesta coordinada y no violenta al genocidio, el asedio, la hambruna masiva y la destrucción de la vida civil en Gaza”.

“Este es el enemigo al que nos enfrentamos. No es una persona. Es una forma de vida que determina el futuro de otras naciones”. Saif Abukeshek, del Comité Directivo del GSF

Flotilla Global Sumud partirá desde Barcelona e Italina

La Flotilla Global Sumud partirá desde los puertos de Barcelona, Italia y otros lugares del Mediterráneo. Viajarán por mar y tierra de manera simultánea.

Tal acción obedecerá al comunicado de la GSF publicado en diciembre del año pasado, mes en el que revelaron su intención de llevar a cabo una nueva misión humanitaria para Gaza.

Indicaron que 100 barcos estarían a disposición de más de 3 mil voluntarios procedentes de más de 100 países.

El anuncio fue bien recibido sobre todo porque en octubre de 2025, casi 500 personas de la flotilla fueron arrestados por el ejército israelí.

Israel justificó el bloqueo asegurando que la misión humanitaria era una farsa y una provocación.

Por lo que en esta ocasión, la Flotilla Global Sumud se asegurará de llevar investigadores de crímenes de guerra con el objetivo de asegurar que la iniciativa civil sea un éxito.