El primer ministro de Canadá, Mark Carney, quedó fuera de la Junta de la Paz tras decisión del presidente Donald Trump.

Y es que luego del choque de declaraciones entre Mark Carney y Donald Trump, el mandatario estadounidense informó que Canadá ya no sería parte de su denominada Junta de Paz, la cual como primer tarea busca la reconstrucción de Gaza.

Donald Trump deja fuera a Mark Carney de la Junta de la Paz tras choque de declaraciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retiró el jueves 22 de enero de 2026 la invitación a Canadá para integrarse a su iniciativa denominada Junta de Paz, un organismo impulsado por su administración con el objetivo de intervenir en la resolución de conflictos internacionales.

La decisión se produjo horas después de un discurso del primer ministro canadiense, Mark Carney, durante el Foro Económico Mundial de Davos, en el que criticó abiertamente el uso de la integración económica y los aranceles como herramientas de presión política por parte de las grandes potencias.

A través de una publicación en su red Truth Social, Trump informó directamente a Carney que la Junta de Paz retiraba su invitación a Canadá, al asegurar que se trata de “la Junta de Líderes más prestigiosa jamás reunida”. El mensaje marcó un giro respecto a lo anunciado la semana anterior por la oficina del primer ministro canadiense, que había confirmado la invitación y adelantado que Carney planeaba aceptarla.

Mark Carney queda fuera de la Junta de la Paz tras decisión de Trump (Captura)

Durante su intervención en Davos, Carney recibió una ovación de pie tras llamar a las naciones a reconocer el fin del orden global basado en reglas y a actuar de forma conjunta frente a la hegemonía económica. En ese contexto, destacó que Canadá, tras firmar recientemente un acuerdo comercial con China, podía servir como ejemplo de cómo las llamadas “potencias medias” pueden coordinarse para evitar quedar atrapadas en disputas geopolíticas dominadas por Estados Unidos.

Trump respondió a estas declaraciones con dureza, al afirmar que Canadá “vive gracias a Estados Unidos” y señalar que Carney debería estar agradecido por la generosidad previa de Washington. “Recuerda eso, Mark, la próxima vez que hagas tus declaraciones”, dijo el mandatario estadounidense, dirigiéndose al primer ministro canadiense ante asistentes al foro.

La retirada de la invitación ocurrió poco después del lanzamiento oficial de la Junta de Paz, iniciativa que inicialmente busca consolidar un alto el fuego en Gaza. Según Trump, los miembros permanentes deberán aportar mil millones de dólares cada uno para financiar el organismo. El proyecto cuenta con el respaldo de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, aunque el organismo internacional aclaró que su interacción con la junta se limitará exclusivamente a ese marco.

Entre los países que ya integran la Junta de Paz se encuentran Argentina, Baréin, Marruecos, Pakistán y Turquía, mientras que otros aliados tradicionales de Estados Unidos, como Reino Unido, Francia e Italia, han señalado que por ahora no se sumarán.