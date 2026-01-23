El gobierno de Tierra del Fuego ha lanzado un comunicado en donde rechaza la intervención del Puerto de Ushuaia por parte de Javier Milei tras ofrecerlo a Donald Trump en Davos, Suiza durante la “Junta de la Paz” que celebra el fin de la guerra entre Israel y Palestina.

“No hay ninguna razón objetiva que justifique la intervención el puerto e, incluso, el propio acto administrativo de intervención dispuesto por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) inhabilita la operación de la terminal para luego, en dos artículos posteriores, dejar sin efecto esa misma inhabilitación”. Comunicado de Tierra de Fuego

Gobierno de Tierra de Fuego rechaza intervención de Milei tras oferta a Trump

A través de sus cuentas oficiales, el gobierno de Tierra del Fuego rechazó la intervención nacional en el Puerto de Ushuaia, ubicado en la Antártida al considerar que carece de justificación objetiva.

En dicho comunicado, se destacan los récords recientes de operatividad del Puerto de Ushuaia con más de 30 mil personas atendidas en una semana.

“Se desconocen las razones e intenciones del Gobierno Nacional para avanzar en esta intervención. Se están instalando narrativas preocupantes respecto a intencionalidades geopolíticas o económicas -no explicitadas- que trascienden la realidad del puerto y que parecieran estar detrás de una medida de esta magnitud. No hay ningún argumento en relación con la administración o la infraestructura del puerto. Los interventores no pudieron responder con ningún informe detallado el alcance de la medida.” Comunicado de Tierra de Fuego

Esta pronunciación por parte de Tierra de Fuego, ocurre después de que el presidente de Argentina, Javier Milei, interviniera el puerto de Ushuaia por 12 meses y luego lo ofreciera a Trump en la “Junta de la Paz”.

Entre las razones del gobierno argentino, han citado el deterioro de infraestructura e irregularidades financieras.

Esta intervención ocurrió horas antes de la reunión de Javier Milei con Trump en Davos, Suiza durante la “Junta de la Paz” la cual supone el alto el fuego posconflicto en la Franja de Gaza tras la guerra entre Israel y Hamás; sin embargo, fue aquí en donde se dio a conocer que él le habría ofrecido el territorio al presidente de Estados Unidos.

Comunicado de Tierra de Fuego tras la intervención de Javier Milei (Comunicado de Tierra de Fuego)

Esto para uso militar o comercial a cambio de no pagar la cuota de los mil millones de dólares por estar en la “Junta de la Paz”.

Esta noticia ha provocado que los usuarios tengan sospechas de intenciones geopolíticas ligadas a intereses externos, como control del Atlántico Sur por parte de Estados Unidos, por lo que se ha hecho un llamado a acciones judiciales y manifestaciones en las provincias de la Patagonia.