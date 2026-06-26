En la Guaira, al menos 150 estructuras, entre edificios y casas, han colapsado tras los terremotos en Venezuela, informó el ministro de Interior del país, Diosdado Cabello.

El funcionario también dio otras cifras de damnificados en la zona que definió como una de las más afectadas por los sismos de 7.2 y 7.5 del miércoles 24 de junio.

Sin embargo, los habitantes de La Guaira también han denunciado la ausencia de cuerpos de rescate, por lo que han sido ellos quienes han buscado a sus desaparecidos.

La Guaira: al menos 150 estructuras colapsaron tras terremotos en Venezuela

Diosdado Cabello se trasladó a La Guaira ante la emergencia en el estado, derivado de los terremotos en Venezuela que afectaron 70 mil familias.

Hasta el momento, el ministro contabiliza al menos 150 estructuras que colapsaron desde los terremotos, en varios de ellos con civiles dentro, entre ellos:

Viviendas y edificios residenciales

Centros educativos

Al respecto, explicó que las labores de rescate han presentado dificultades, como los edificios que colapsaron con una placa sobre la otra.

Añade que para las labores de rescate en La Guaira acudieron retroexcavadoras y grúas de alta capacidad; sin embargo, más temprano los habitantes denunciaron falta de equipos de rescate.

Entre las localidades de La Guaira más afectadas están Caraballeda y Catia La Mar, así como la zona Playa Grande, en donde se repiten los gritos de auxilio.

Al respecto, EFE ha dado a conocer testimonios de los terremotos y cómo se vivieron en La Guaira, ya que son los mismos habitantes quienes están tratando de localizar personas con vida.