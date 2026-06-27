El gobierno de Venezuela limitó el acceso a La Guaira a partir de las 20:00 horas (hora local), para facilitar las labores de rescate, informó el ministro de Interior, Diosdado Cabello.

“Quien quiera venir al estado de La Guaira, tiene que cumplir con los protocolos establecidos de acuerdo a los lineamientos que dio nuestra presidenta”. Diosdado Cabello

Todos los voluntarios y otros particulares deberán acudir al Poliedro de Caracas para realizar su registro si quieren apoyar a las labores en La Guaira, la zona más afectada por los terremotos.

El lugar declarado como zona de desastre, se encuentra militarizado para atender la emergencia que en total asciende los 920 muertos, tal como informó la presidenta interina Delcy Rodríguez.

La Guaira: gobierno de Venezuela limita acceso a para facilitar las labores de rescate

Diosdado Cabello y las autoridades de Venezuela limitaron el acceso a La Guaira para evitar que personas sin tareas asignadas en el estado, entorpezcan las labores de rescate.

La medida aplica desde este viernes 26 de junio a partir de las 20:00 horas de Venezuela, con el objetivo no sólo de agilizar las labores de rescate, también centralizar la ayuda humanitaria.

Acorde con lo señalado, serán las autoridades quienes tomen las decisiones de la ruta hacia La Guaira, en solicitud a los propios habitantes que denunciaron a personas externas.

El funcionario de Venezuela agregó que la restricción también corresponde a criterios de sanidad tras los terremotos, aunque voluntarios pueden registrarse en el Poliedro de Caracas.

La limitación también incluiría un mecanismo para los voluntarios en motocicletas, quienes portarán un chaleco de identificación para regularizar la circulación.

Terremotos en Venezuela dejan miles damnificados en La Guaira (Javier Campos / AP Photo/Javier Campos)

Urgen evitar trasladarse a La Guaira por crisis tras terremotos

El llamado también fue realizado por Delcy Rodríguez en cadena nacional, quien añadió un llamado a evitar trasladarse a La Guaira, ya que la costa atraviesa horas críticas.

Para registrarse como voluntario se debe acudir al Poliedro de Caracas, en donde se emitirán credenciales vía código QR para asignar de manera ordenada las tareas de apoyo.