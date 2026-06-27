El gobierno de Venezuela confirmó hoy viernes 26 de junio de 2026 que, hasta el momento, suman ya más de 920 muertos y 51,000 desaparecidos por los sismos registrados el 24 de junio.

De acuerdo con Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, los sismos de magnitud 7.2 y 7.5 han dejado, al menos, a más de 4 mil personas damnificadas.

Es por ello que Venezuela permanece bajo Estado de emergencia, con la intención de movilizar toda la ayuda posible hacia el estado de La Guaira.

Hospitales atienden a más de 3 mil heridos por sismos en Venezuela

Las autoridades de Venezuela han informado este viernes que diversos hospitales del país se encuentran dando atención a cerca de 3,360 personas heridas por los fuertes sismos.

A este esfuerzo se ha unido la labor de Médicos sin Fronteras, organización que ha suministrado botiquines quirúrgicos esenciales para tratar traumas graves en los centros de salud que aún operan en la zona del desastre.

Impactantes imágenes tras el terremoto de 7.1 en Venezuela (AFP / AFP)

Las operaciones de búsqueda y rescate se han intensificado en las zonas más afectadas, toda vez que el país ha recibido a cerca de 800 rescatistas de diversos países.

No obstante, ha alertado que las labores están entrando en el denominado periodo vital, donde las probabilidades de hallar supervivientes comienzan a disminuir drásticamente.

Hasta el momento, el tránsito hacia las zonas afectadas permanece restringido, con la finalidad de permitir que los servicios de emergencia cuenten con libre tránsito para transportar toda la ayuda posible.

Casi 400 inmuebles con daños o como perdida total en Venezuela tras sismos

Jorge Rodríguez compartió en su informe que las autoridades han contabilizado, hasta el momento, 383 inmuebles gravemente dañados o como perdida total tras los sismos del 24 de junio.

Ante estos hechos, cuadrillas de ingenieros se encuentran recorriendo las calles afectadas, con la intención de realizar una mega evaluación de todos los sitios que registran daños.

Será en próximos días cuando se de un balance certero, toda vez que esto aumentará también el número de personas que resulten damnificadas ante la tragedia.