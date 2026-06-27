Previo al encuentro Uruguay vs España, jugadores, árbitros y aficionados rindieron un homenaje a las víctimas de los terremotos en Venezuela, que han dejado a cientos de muertos y muchas más heridas.

En el marco del Uruguay vs España, la mayoría de los presentes en el Estadio Akron guardaron un minuto de silencio en memoria de las víctimas de los terremotos que sacudieron Venezuela esta semana.

Uruguay vs España guarda minuto de silencio en homenaje a víctimas de terremotos en Venezuela

Jugadores, árbitros y aficionados se detuvieron previo al encuentro entre Uruguay y España para rendir un homenaje a las víctimas de terremotos en Venezuela, que suman casi mil muertos y más de 2 mil heridos.

En los altavoces del Estadio Akron se escuchó la solicitud a los asistentes a ponerse de pie y guardar un minuto de silencio, por lo que el inicio del partido estuvo marcado por un emotivo gesto de solidaridad.

“Estimada afición: Pedimos a todos los espectadores que se pongan de pie si pueden para guardar un minuto de silencio en homenaje a las víctimas de los terremotos ocurrido en Venezuela”. Estadio Akron

Uruguay vs España rinde homenaje a víctimas de terremotos en Venezuela (Captura de pantalla)

El gesto se produjo apenas un día después de que la selección española y su cuerpo técnico realizará un tributo similar durante uno de sus entrenamientos en Guadalajara para las víctimas de Venezuela.

Homenaje a víctimas de terremotos en Venezuela destaca en partidos del Mundial de este viernes

El homenaje también se realizó antes del Noruega vs Francia y del Senegal vs Irak, donde todos los asistentes, así como futbolistas, guardaron un minuto de silencio en honor a las víctimas de Venezuela.