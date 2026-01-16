Otmane Khalladi fue detenido en Quintana Roo el 16 de enero, tras ser buscado por el FBI por su presunta participación en la estafa de millones de dólares a pensionados estadounidenses.

El sujeto fue detenido en Playa de Carmen por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la FGR y Semar tras trabajos de investigación.

¿Quién es Otmane Khalladi?

Otmane Khalladi es un presunto estafador marroquí-canadiense, prófugo de la justicia estadounidense acusado de:

Fraude electrónico

Blanqueo de capitales

Por no comparecer ante una corte de Estados Unidos

Detienen a Otmane Khalladi, fugitivo buscado por el FBI (X/@OHarfuch)

¿Qué edad tiene Otmane Khalladi?

Otmane Khalladi tiene 32 años de edad.

¿Quién es la esposa de Otmane Khalladi?

No hay información sobre la pareja de Otmane Khalladi.

¿Cuántos hijos tiene Otmane Khalladi?

Se desconoce si Otmane Khalladi tiene hijos.

¿Qué estudió Otmane Khalladi?

No hay información académica de Otmane Khalladi.

¿En qué trabajó Otmane Khalladi?

Otmane Khalladi es señalado de operar para un red de fraude telefónico conocida como “Estafa de los abuelos”.

El detenido y 25 personas habrían estafado más de 21 millones de dólares a peonas de la tercera edad de más de 40 entidades de Estados Unidos.

Dicha red de estafa operaba en Canadá y Otmane Khalladi así como otro cómplice, estaban prófugos desde 2025.

Otmane Khalladi fue detenido en Playa del Carmen tras ser buscado por el FBI

El 16 de enero fue detenido Otmane Khalladi en Quintana Roo, tras trabajos de inteligencia e investigación de diversas instituciones de seguridad de México.

Otmane Khalladi era buscado por el FBI y requerido tras estar señalado de tres delitos, relacionados con el fraude electrónico.

La detención de Otmane Khalladi fue confirmada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Otmane Khalladi fue trasladado a un centro migratorio, donde le leyeron sus derechos y posteriormente será deportado a Estados Unidos.