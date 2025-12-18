La tarde del jueves 18 de diciembre, los demócratas del Congreso hicieron público un último lote de fotos de Jeffrey Epstein que formaron parte de los archivos de investigación del caso en su contra.

Esto después de que la Ley de Transparencia obligara a que el material fuera liberado, así como fácilmente consultable y descargable para todo público.

Asocian a Bill Gates, Woody Allen y Noam Chomsky con Jeffrey Epstein

Las imágenes que han estado circulando en redes sociales, muestran al magnate Jeffrey Epstein acompañado del filósofo Noam Chomsky, el cineasta Woody Allen y el empresario Bill Gates.

Sin embargo, tampoco fue una sorpresa, pues en el pasado ya se había dado a conocer la cercanía entre Epstein y las personalidades de las fotos.

Así son las nuevas fotos de Jeffrey Epstein con Trump y Bill Clinton publicadas por el Congreso (Especial)

Se sabe que Noam Chomsky escribió una carta de recomendación para Epstein. Mientras que Allen y Gates fueron vistos en repetidas ocasiones con el magnate.

En algunas de las fotos, Gates sale posando a lado de mujeres con el rostro censurado.

Cabe destacar que esta fue una medida autorizada por el Departamento de Justicia para proteger información que pueda comprometer a las víctimas como:

Descripción de abuso sexual a menores

Imágenes escabrosas

Datos que pongan en peligro la investigación en curso

Las fotos pertenecen patrimonio de Jeffrey Epstein, mismas que fueron obtenidas como parte de su investigación en curso.

Entre el material liberado también se encuentra la captura de pantalla de una conversación entre dos personas que hablan sobre “conseguir mujeres”.

Otra de las imágenes que han generado revuelo es la de el pie de una mujer con una cita de la novela Lolita, de Vladimir Nabokov.

El último lote de fotos fue liberado un día antes del plazo máximo para el cumplimiento de la Ley de Transparecia, el cual finalizaba el viernes 19 de diciembre.