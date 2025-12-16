La fortuna de Elon Musk se elevó gracias a su empresa SpaceX, alcanzando un valor por encima de los 600 mil millones de dólares.

Esto debido a que SpaceX tuvo una nueva valuación, la cual colocó a la compañía de Musk como la entidad privada más valiosa del mundo.

Fortuna de Elon Musk supera los 600 mil millones gracias a SpaceX; podría duplicarse para 2026

De acuerdo con el Índice de Multimillonarios de Bloomberg, la fortuna de Elon Musk alcanzó un nuevo límite al establecerse en 638 mil millones de dólares.

Lo anterior, luego de que SpaceX fuera valuada en casi 800 mil millones de dólares durante una venta de activos a un grupo de accionistas internos,.

Despegue de aeronave de Space X (Cortesía )

Con esto, la empresa de Elon Musk, dedicada a la fabricación aeroespacial y servicios de transporte espacial, se convierte en la compañía privada más valiosa del mundo.

Tan solo en julio de 2025 se había valorado en poco más de 400 mil millones, por lo que en pocos meses multiplicó por dos su valor.

De manera particular, Elon Musk posee el 42% de las acciones de SpaceX, al ser su CEO por lo que el valor de dichos activos se ubicó en 317 mil millones de dólares.

Esto se suma a sus acciones de Tesla, X, Neuralink, entre otras, por lo que su fortuna rompió así la barrera de los 600 mi millones.

No obstante, analistas de mercado prevén que SpaceX siga aumentando su valor, alcanzando valoraciones que rebasen, incluso, el billón de dólares para 2026.

Con esto, el valor de las acciones de Elon Musk podría duplicarse, por lo que la fortuna del empresario sudafricano podría también rebasar el billón de dólares.