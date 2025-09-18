Te contamos sobre el último comentario de Jimmy Kimmel sobre Donald Trump en su programa cancelado.

El presentador Jimmy Kimmel -de 57 años de edad- no solo habló de Charlie Kirk en su programa, sino que también dedicó unas palabras a Donald Trump.

Este fue el último comentario de Jimmy Kimmel sobre Trump en su programa

Durante la emisión de Jimmy Kimmel Live!, programa que ya fue cancelado, Jimmy Kimel habló de Donald Trump, de 79 años de edad.

El conductor, en tono sarcástico, se refirió a la visita de Trump al Reino Unido donde fue recibido con una foto del presidente de Estados Unidos y Jeffrey Epstein:

“Podemos respirar un poco más tranquilos esta noche porque Donald Trump está fuera del país. Nuestros padres están fuera de casa. Trump se encuentra en el Reino Unido...el insoportable Paddington está en Inglaterra para una visita oficial con la familia real. Cuando descubra que la hora del té no tiene nada que ver con el golf, va estar muy molesto. Se espera que la realeza reciba al presidente y a la primera dama mañana, pero algunos británicos ya están desplegando, no la llamaría una alfombra roja exactamente sino una foto del tamaño de King Kong de Trump con su amigo Jeffrey Epstein afuera del castillo de Windsor donde los Trump se quedarán, ¡Melania (Trump), no mires por la ventata!” Jimmy Kimmel

De igual manera, Jimmy Kimmel habló de Peter Mandelson, embajador de Reino Unido en Estados Unidos que fue despedido por su relación con Jeffrey Epstein recientemente.

Jimmy Kimmel (@jimmykimmel / Instagram)

En tono de burla, Kimmel señaló que Donald Trump no podría encontrarse con Mandelson con quien tendría muchas cosas de qué hablar.

Para cerrar su mordaz comentario, Jimmy Kimmel se río de la reacción que tuvo Trump ante la prensa en Reino Unido.

Esto porque el presidente de Estados Unidos regañó a un reportero de Australia cuando cuestionó que su actividad empresarial ha crecido en su mandato.

Ante ello, Jimmy Kimel remató con un juego de palabras señalando que Trump debería tomar una decisión si quería ser un “dictador o simplemente un imbécil”.

Las palabras de Jimmy Kimel hacia Trump y su Charlie Kirk en su última emisión generaron que el programa de ABC fuera cancelado por tiempo indefinido.

Trump celebra que programa de Jimmy Kimmel haya sido cancelado

Después de que se confirmará que el programa de Jimmy Kimmel había sido cancelado por Nexstar Media Group, Trump reaccionó.

A través de la red Truth Social, el presidente de Estados Unidos celebró que Jimmy Kimmel Live! saliera del aire:

“El programa de Kimmel, con sus bajos índices de audiencia, está cancelado; felicidades a ABC por finalmente tener coraje.” Donald Trump

De igual manera, Trump calificó a Jimmy Kimmel de ser un “completo perdedor”.