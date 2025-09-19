El periodista Eduardo Ruiz-Healy, afirmó que en la actualidad México tiene más libertad de prensa y de expresión que Estados Unidos.

Al respecto, durante su espacio en Radio Fórmula, Eduardo Ruiz-Healy resaltó que la presidenta Claudia Sheinbaum se disculpó con un periodista de El Universal, luego de que no respondiera una pregunta que le hizo durante su conferencia mañanera.

Por el contrario, Eduardo Ruiz-Healy señaló que la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha caracterizado por perseguir opositores , incluidas cadenas de televisión que han cuestionado sus primeros meses de gobierno.

Eduardo Ruiz-Healy asegura que en México hay más libertad de prensa y de expresión que en Estados Unidos

Durante su programa en Radio Fórmula, Eduardo Ruiz-Healy aseguró que hoy en día en México hay más libertad de prensa y de expresión que en Estados Unidos.

Tras destacar la disculpa de la presidenta Claudia Sheinbaum con un periodista de El Universal, Eduardo Ruiz-Healy destacó que es una acción que “no hubiera creído de algún otro presidente de México”.

Caso contrario, el periodista reprochó lo que actualmente ocurre en Estados Unidos, pues mencionó la amenazas contra la prensa que habría lanzado el actual presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés), Brendan Carr.

Y es que Brendan Carr amenazó a los medios que cuestionen al gobierno de Donald Trump, como el caso de Jimmy Kimmel en ABC, asegurando que “por las buenas o por las malas” podrían provocar la cancelación de programas, e incluso de concesiones de televisión.

Eduardo Ruiz-Healy mencionó también las demandas millonarias que Donald Trump ha impulsado contra The New York Times o Wall Street Journal, por publicar información que lo vincula a casos como el de Jeffrey Epstein.

Por tal motivo Eduardo Ruiz-Healy consideró que actualmente se desarrolla la instalación de un régimen autoritario en Estados Unidos, cayendo incluso en acciones que tachó de “fascistas”.