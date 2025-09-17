El Congreso de Estados Unidos ha puesto en la mira a las plataformas de Discord y Steam, tras el crimen de Charlie Kirk.

Luego de que se investigue el rol de Discord y Steam en el asesinato de Charlie Kirk, por lo que el Congreso de Estados Unidos ya ha dado su primer movimiento.

Congreso de Estados Unidos tiene en la mira a Discord y Steam por crimen de Charlie Kirk

Este miércoles 17 de septiembre de 2025, el Congreso de Estados Unidos ha puesto en la mira a Discord, Steam y otras aplicaciones como Twitch y Reddit, tras el crimen de Charlie Kirk.

Por lo que el Congreso de Estados Unidos ha convocado a los directivos de Discord, Steam y otras aplicaciones a que comparezcan en una audiencia completa el próximo 8 de octubre de 2025.

Audiencia a Discord, Steam y otras aplicaciones por parte del Congreso de Estados Unidos que se da luego de que se hicieron públicas conversaciones en Discord de Tyler Robinson, presunto asesino de Charlie Kirk.

Dicha conversación de Tyler Robinson se trata de una que sostuvo con su pareja en la que le confesó que había asesinado a Charlie Kirk, y en la que incluso explicó cómo fue su plan.

I'm calling on the CEOs of Discord, Steam, Twitch, & Reddit to testify at an Oversight Committee hearing on October 8.



The hearing will examine the radicalization of online forum users, including instances of open incitement to commit politically motivated acts. — Rep. James Comer (@RepJamesComer) September 17, 2025

¿Para qué es la comparecencia de Discord, Steam y otras aplicaciones por el Congreso de Estados Unidos tras el crimen de Charlie Kirk?

Tras el crimen de Charlie Kirk, el Congreso de Estados Unidos ha solicitado una comparecencia de Discord, Steam y otras aplicaciones con un objetivo claro.

Pues el congreso pone en la mira a Discord, Steam y otras aplicaciones para hablar de los actos de violencia política en dichas plataformas.

“Para prevenir futuras radicalizaciones y actos violentos, los directores generales de Discord, Steam, Twitch y Reddit deben comparecer ante el Comité de Supervisión y explicar qué medidas tomarán para asegurar que sus plataformas no sean explotadas con fines nefastos”. James Comer, Presidente del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes.

Por lo que se espera que durante la comparecencia en el Congreso de Estados Unidos se presenten:

Humam Sakhnini de 55 años, director de Discord

Gabe Newell de 62 años, director de Steam

Dan Clancy de 61 años, director de Twitch

Steve Huffman de 41 años, director de Reddit