Ante el Super Bowl 2026, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) emite recomendaciones ante las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por su siglas en inglés) que se esperan.

El amor por el Super Bowl 2026 y la euforia al medio tiempo por Bad Bunny provocarían gran asistencia de latinoamericanos al Levi’s Stadium hoy 8 de febrero.

SRE da recomendaciones ante redadas de ICE en el Super Bowl 2026

A horas de que el Super Bowl 2026 inicie en el Levi’s Stadium en Santa Clara, California en Estados Unidos, la SRE brindó recomendaciones ante las redadas de ICE en la zona.

Ante la espera de latinoamericanos al evento con Bad Bunny y los mensajes de “Fuck ICE”, se prevé gran número de agentes ICE en busca de seguir la política de Donald Trump sobre la migración.

Por ello, la SRE recordó que “las leyes locales deben respetarse”, así que pidió abstenerse de conducir alcoholizado o con alguna otra sustancia.

Recomendaciones de la SRE ante redadas del ICE en el Super Bowl 2026. (@SRE_mx)

Sin embargo, ante posibles detenciones de mexicanos por el ICE, la SRE recordó que pueden llamar al consulado de México en busca de ayuda si:

Perdiste tu pasaporte

Eres víctima de algún abuso o delito

Eres detenido o arrestado

Eres hospitalizado

Asimismo, la SRE recuerda que siempre se puede pedir a las autoridades que necesitas recibir orientación del Consulado de México.

Por otra parte, llama a los ciudadanos mexicanos que no caigan “en provocaciones”, así como estar en comunicación con familiares y “viajar de manera responsable”, recordando que cualquier delito “puede ser causa de deportación”.

Finalmente, la SRE subraya los números telefónicos para establecer comunicación con los consulados de México en Estados Unidos:

San Francisco: 001 (650) 501 7915

San José: 001 (408) 472 1301

