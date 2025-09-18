Tras la cancelación del programa de Jimmy Kimmel de 57 años de edad por sus comentarios sobre Charlie Kirk, aseguran que esto habría provocado el retraso del tráiler de The Mandalorian & Grogu.

De acuerdo con insiders como Daniel RPK, el tráiler de The Mandalorian & Grogu estaba programado para salir hoy 18 de septiembre; sin embargo, el escándalo de Jimmy Kimmel lo habría retrasado.

Polémica de Jimmy Kimmel habría provocado el retraso del tráiler de The Mandalorian & Grogu

El programa de Jimmy Kimmel fue cancelado indefinidamente por la cadena ABC de Disney tras sus comentarios sobre la muerte de Charlie Kirk.

Sin embargo, esto también habría afectado otros anuncios y proyectos como el lanzamiento del tráiler de The Mandalorian & Grogu, la nueva película del Universo de Star Wars.

¡En una hora tendremos trailer de 'THE MANDALORIAN AND GROGU' según DanielRPK! pic.twitter.com/rznCrkCq4o — QuidVacuo (@QuidVacuo) September 18, 2025

Pues como se reveló, en redes como X y Reddit , varios insiders habían filtrado que este 18 de septiembre, saldría a la luz el primer trailer de The Mandalorian & Grogu.

Esta película de Lucasfilm -también propiedad de Disney- será la próxima cinta de Star Wars que se centrará en estos dos personajes que se volvieron populares desde la salida de la serie en 2019.

Y es que se espera que The Mandalorian & Grogu se estrene el próximo 21 de mayo del 2026, por lo que la salida de su primer tráiler sería parte de la primera etapa de publicidad para el nuevo proyecto de Star Wars.

De momento, ni Disney o Lucasfilm han confirmado que el tráiler de The Mandalorian & Grogu fuera a salir hoy o que por el contrario, este se habría retrasado tras la polémica con Jimmy Kimmel y sus comentarios sobre la muerte de Charlie Kirkm