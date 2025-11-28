Lupita Jones responde al escándalo de Miss Universo y a la polémica con Raúl Rocha y Anne Jakrajutatip

Lupita Jones, la primera mexicana en ganar el título de Miss Universo, reaccionó a la polémica que rodea a los propietarios de la organización.

Por medio de Instagram que la reina de belleza compartió los titulares que se rodean a Raúl Rocha Cantú y Anne Jakrajutatip, asegurando el colapso que gobierna en Miss Universo.

Lupita Jones se pronuncia por las acusaciones contra Raúl Rocha y Anne Jakrajutatip y señala una evidente crisis en Miss Universo (Captura de pantalla|)

Los escándalos de Raúl Rocha Cantú y Anne Jakrajutatip, dueños de Miss Universo

Los nombres de Raúl Rocha Cantú y Anne Jakrajutatip han sido tema de interés nacional justo después de la coronación de Miss Universo 2025.

Rocha Cantú, dueño de la mitad de las acciones de la organización, es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) por presunto tráfico de armas y de combustible.

Raúl Rocha Cantú (Redes Sociales)

Por su parte, Anne Jakrajutatip cuanta con una orden de arresto emitida por el Tribunal Municipal del Sur de Bangkok.

La tailandesa tenía que presentarse a la audiencia de sentencia tras ser acusada de fraude dentro de su empresa JKN Global Group Public Company Limited.

Al ausentarse fue que se giró la orden en su contra y desde entonces se presume que abandonó el país.

En declaraciones recientes, Lupita Jones demostró estar al tanto de lo que ocurre con los actuales dueños de Miss Universo.

La exdirectora de la organización en México reveló que hay fuertes rumores que indican Anne Jakrajutatip podría estar oculta en nuestro país.

“Está escondida. Huyó de Tailandia y todos los rumores dicen que está escondida aquí en México, pero no da la cara”, dijo Lupita Jones.

Por lo pronto, se sabe que Raún Rocha Cantú sería testigo protegido de la FGR y su situación legar se aclararía con el curso de más investigaciones.