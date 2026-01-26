Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, defendió entabar un diálogo para la resolución de conflictos internos, pero no piensa seguir subordinando las decisiones del país a órdenes que vengan de Washington:

“Por eso es importante que abramos los espacios para la divergencia democrática, pero que sea con la política con ‘P’ mayúscula y con ‘V’ de Venezuela. Ya basta de las órdenes de Washington sobre políticos en Venezuela. Que sea la política venzolana quien resuelva nuestras divergencias y nuestros conflictos internos” Delcy Rodríguez

Las eclaraciones de la mandataria son un reto directo a Donald Trump, quien señaló Estados Unidos controlaría Venezuela para garantizar una transición “segura y ordenada” tras la captura de Nicolás Maduro.

Delcy Rodríguez condena a venezolanos que agradecieron intervención de Estados Unidos

El discurso de Delcy Rodríguez tuvo lugar durante un evento con trabajadores petroleros en la ciudad de Puerto La Cruz.

En su discurso, la presidenta interina aprovechó para condenar a los venezolanos que elebraron la intervención militar de Estados Unidos en el territorio.

Delcy Rodríguez (Delcy Rodríguez vía Facebook)

De acuerdo con Delcy Rodríguez, estas personas no merecen el gentilicio ni la dignidad de Venezuela.

Esto por los venezolanos que agradecieron al país del norte por la captura de Maduro y por aquellos que viajaron hasta Washington para celebrar el acontecimiento.

Y es que cabe recordar que durante la visita de María Corina Machado al presidente Donald Trump, ciudadanos venezolanos se hicieron presentes para aplaudir al Premio Nobel de la Paz por “liberar Venezuela”.

Para Delcy Rodríguez este tipo de agradecimientos y festejos son “vergonzosos”.

Para muchos, las declaraciones de la presidenta interina podrían escalar las tensiones entre ambas naciones.

Días atrás denunció amenazas de muerte durante la intervención militar, asegurando que fue presionada para colaborar con Estados Unidos.