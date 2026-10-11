Donald Trump criticó a Volodímir Zelenski aseguró ante los medios que Ucrania necesita un presidente “capaz de llegar a un acuerdo”.

“Les sugiero que busquen un nuevo líder que sea capaz de llegar a un acuerdo porque podría haber alcanzado muchos acuerdos, pero por alguna razón nunca lo hace.” Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Incluso el presidente de Estados Unidos afirmó que si él fuera mandatario en Ucrania la guerra con Rusia “nunca habría comenzado”.

En su crítica Donald Trump expresó que el conflicto bélico “comenzó por incompetencia” y mencionó que es momento de Ucrania cambie de liderazgo.

Donald Trump: Ucrania necesita un presidente “capaz de llegar a un acuerdo” (Captura de video)

Donald Trump asegura que Ucrania necesita un “nuevo presidente”

El presidente de Estados Unidos cuestionó abiertamente a Volodímir Zelenski sugiriendo que Ucrania requiere de un “nuevo presidente”.

Las dura crítica de Donald Trump a Zelenski se dieron luego de los más recientes ataques de Ucrania contra la instalación petrolera Yug Rusí, en la ciudad de Rostov del Don, al sur de Rusia.

La operación ucraniana se dio horas después de que Estados Unidos llegará a un acuerdo con Rusia para abasteciera con 300 mil toneladas de diesel a los mercados internacionales para bajar su precio. En ese contexto, Donald Trump se lanzó contra Zelenski:

“Quiere crear problemas para nuestros agricultores, nuestros ganaderos, con el combustible diesel porque Rusia suministra gran parte en todo el mundo. Y le dijimos (a Volodímir Zelenski) ‘haga lo que quiera, pero no ataque el combustible diesel’ porque hay un gran problema, una gran escasez’ ¿Qué hace?, ataca el combustible diesel." Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Donald Trump (Alex Brandon)

Volodímir Zelenski responde a críticas de Donald Trump

Volodímir Zelenski habría respondido a Donald Trump y su sugerencia para que Ucrania consiga “un nuevo presidente”.

En una declaración difundida en redes el mandatario ucraniano habría afirmado que perdió la confianza en las promesas de Trump para terminar la guerra con Rusia.

Zelenski calificó el acuerdo energético de Rusia y Estados Unidos como “débil e injusto”.

Enfatizando que no, Ucrania no renunciará a su soberanía y que continuará la defensa de su territorio.