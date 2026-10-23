La Casa Blanca anunció que la mediación de Melania Trump, primera dama de Estados Unidos, logró alcanzar un acuerdo de alto al fuego entre Rusia y Ucrania en la ciudad de Oleshky.

De acuerdo con la información, la tregua en Oleshky está prevista para comenzar el próximo 29 de octubre, con el objetivo de facilitar la entrada de ayuda humanitaria y las evacuaciones de civiles.

Cabe mencionar que, antes de la guerra, Oleshky tenía cerca de 24 mil habitantes. Actualmente, la ciudad cuenta con menos de 2 mil personas, la mayoría adultos mayores y alrededor de 50 niños.

Melania Trump impulsa acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania en Oleshky

Este viernes 23 de octubre, la Casa Blanca informó que Melania Trump logró un acuerdo de alto al fuego entre Rusia y Ucrania en Oleshky, una de las ciudades al sur ucraniano de las más devastadas por la guerra.

Melania Trump logra un alto al fuego entre Rusia y Ucrania en Oleshky (Captura de pantalla)

Melania Trump describió la situación en esta localidad del sur de Ucrania como crítica, debido a los constantes ataques militares, las carreteras minadas y el suministro eléctrico limitado.

Señaló que la población que permanece en la ciudad de Oleshky está compuesta principalmente por adultos mayores que necesitan atención médica, medicamentos, alimentos y agua potable.

Tras concretar el acuerdo, Melania Trump declaró que las personas que deseen abandonar la ciudad de Oleshky, recibirán apoyo coordinado y transporte hacia el destino que elijan, ya sea Rusia o Ucrania.

La primera dama aseguró que trabajó directamente con representantes de Rusia y Ucrania para establecer los términos del acuerdo, incluidos los procedimientos técnicos, los plazos y las condiciones para desarrollar las operaciones humanitarias.