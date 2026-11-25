La DJ mexicana Mariana BO habría lanzado una indirecta al actor José Eduardo Derbez tras una presunta cita romántica en la Ciudad de México.

Esto luego de que se difundió la noticia de que José Eduardo Derbez habría salido del restaurante a través de la cocina, sin despedirse de Mariana BO para evitar a los reporteros que lo esperaban afuera.

Ante esto, Mariana BO reaccionó en sus redes sociales con una publicación sarcástica en la que cuestionó si su comportamiento fue propio de un caballero.

Mariana BO habría lanzado indirecta a José Eduardo Derbez tras dejarla en restaurante

La indirecta de Mariana BO en redes sociales surgió tras difundirse que José Eduardo Derbez supuestamente la dejó sola en un restaurante de la Ciudad de México y escapó por la cocina para evitar a los medios de comunicación.

Mariana BO lanza indirecta a José Eduardo Derbez tras dejarla plantada (@djmarianabo / X )

Al retomar la noticia en su cuenta de X, la productora y DJ reaccionó publicando la frase: “Y yo diciendo que era caballero”, acompañada por un emoji de risa.

El mensaje funcionó como una indirecta sarcástica debido a que, pocos días antes durante un evento, Mariana había confirmado que estaban saliendo y había elogiado públicamente la caballerosidad del actor como una de las cualidades que más le atraían de él.

Por ello, algunos usuarios han visto una indirecta de Mariana BO a José Eduardo ante la noticia de su repentina salida sin despedirse y de esta manera la DJ pondría en entredicho con ironía esa reputación.

Sin embargo, algunos creen que podría ser una respuesta irónica de Mariana BO al medio que publicó la noticia poniendo en entredicho la información jugando de que José Eduardo no haría eso porque es un “caballero”.

¿Qué dijo sobre José Eduardo Derbez Mariana BO tras plantarla en restaurante?

El rumor señala que José Eduardo Derbez presuntamente dejó sola a Mariana BO en un restaurante de la Ciudad de México y “escapó” por la cocina para evitar encontrarse con la prensa.

De acuerdo con lo difundido en el programa Siéntese quien pueda y reportado por diversos medios, la DJ llegó primero al establecimiento y confirmó ante los medios presentes que comería con el actor previo a un viaje de trabajo.

José Eduardo Derbez (Instagram/@jose_eduardo92)

José Eduardo llegó después, pero al finalizar la comida, una empleada del restaurante reveló que el actor prefirió retirarse a través del área de la cocina sin avisarle ni despedirse de Mariana BO para eludir a los reporteros.

Minutos más tarde, la productora musical fue captada abandonando sola el lugar.

Hasta el momento, José Eduardo Derbez no se ha pronunciado públicamente para confirmar o desmentir dicha versión.