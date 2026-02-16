Volodímir Zelenski es un líder político mundialmente conocido, cuya trayectoria pasó de la comedia y el entretenimiento al máximo cargo político de su país. Si quieres conocer más acerca de la vida del presidente de Ucrania, continúa leyendo.

¿Quién es Volodímir Zelenski?

Volodímir Oleksándrovich Zelenski es un político, abogado, actor y productor ucraniano, conocido internacionalmente por ser el presidente de Ucrania desde el 20 de mayo de 2019. Antes de llegar al poder, fue un popular comediante y protagonista de la serie de televisión “Servant of the People”, en la que interpretaba a un profesor que se convierte en presidente, papel que antecedió a su carrera política real.

Desde su llegada al poder ha enfrentado la guerra con Rusia, desarrollando una postura firme de resistencia tras la invasión rusa a gran escala iniciada en febrero de 2022. Ha ganado reconocimiento internacional por su liderazgo durante el conflicto, manteniéndose en Kyiv y coordinando la defensa del país con apoyo global

¿Qué edad tiene Volodímir Zelenski?

Volodímir Zelenski nació el 25 de enero de 1978 en Krivói Rog, Ucrania, por lo que actualmente tiene 48 años.

¿Volodímir Zelenski tiene esposa?

Sí, Volodímir Zelenski está casado, desde el 2003, con Olena Zelenska, quien es una guionista y primera dama de Ucrania.

¿Qué signo zodiacal es Volodímir Zelenski?

Al haber nacido el 25 de enero, Volodímir Zelenski es Acuario, signo que se caracteriza por ser independiente, creativo y visionario.

¿Volodímir Zelenski tiene hijos?

Sí, Volodímir Zelenski y Olena Zelenska tienen dos hijos: una niña y un niño.

¿Qué estudió Volodímir Zelenski?

Volodímir Zelenski tiene una licenciatura en Derecho por el Kyiv National Economic University, y aunque tiene licencia para ejercer como abogado, nunca ejerció.

¿En qué ha trabajado Volodímir Zelenski?

Antes de ingresar a la política, Volodímir Zelenski era un actor, comediante, guionista y productor, destacando cargos como: