El presidente Vladimir Putin recibió a los enviados de su homólogo Donald Trump en Moscú este sábado, en medio de un acuerdo de tregua entre Rusia y Ucrania.

La tregua durará únicamente este fin de semana y estará condicionada al avance de las conversaciones entre los tres países para lograr acuerdos que pongan fin a la guerra.

Rusia y Ucrania pactan nuevo diálogo con Estados Unidos interviniendo. (Eduardo Díaz/SDPNoticias)

¿De qué hablarán los enviados de Trump en Rusia y Ucrania?

Este fin de semana, Rusia y Ucrania anunciaron una pausa en los ataques a sus capitales, coincidiendo con la misión diplomática de Steve Witkoff y Jared Kushner.

Durante estas visitas, los enviados de Donald Trump iniciaron sus contactos en Moscú el sábado y se tiene previsto que viajen el domingo al Kiev, en un nuevo intento por abrir una vía de negociación.

En las conversaciones con Vladímir Putin y Volodímir Zelenski, los principales temas serían:

Un posible alto al fuego y las condiciones para detener los ataques

La cuestión territorial, particularmente el futuro de las regiones ocupadas por Rusia

Las garantías de seguridad para Ucrania y su relación con la OTAN.

La situación militar en el frente y la posibilidad de reducir las hostilidades

Intercambio de prisioneros y cuestiones humanitarias

Un eventual acuerdo de paz

Reportan muertos en ataque ruso a Kiev (SERGEY DOLZHENKO / EFE)

Rusia y Ucrania acuerdan tregua para el fin de semana

El presidente ruso, Vladímir Putin, había anunciado una pausa de tres días en los ataques contra Kiev.

Poco después, el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, comunicó que sus fuerzas tampoco atacarían Moscú.

El “acuerdo de alto el fuego” estaría vigente hasta el lunes, coincidiendo con el último día de la misión de los enviados de Donald Trump.