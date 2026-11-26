Los cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX enfrenta a León vs Cruz Azul. Jueves 26 de noviembre a las 21:10 horas por Fox One.

Partido: León vs Cruz Azul

Fase: Cuartos de final

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Jueves 26 de noviembre de 2026

Horario: 21:10 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Nou Camp

Transmisión: Fox One

León vs Cruz Azul es uno de los dos partidos programado para este jueves 26 de noviembre, en los cuartos de final del Apertura 2026.

León vs Cruz Azul: Día para ver el partido de ida de cuartos de final de Liga MX

El jueves 26 de noviembre de 2026 arranca la ida de cuartos de final de la Liga MX, día en que se miden León vs Cruz Azul.

León vs Cruz Azul: Hora para ver el partido de ida de cuartos de final de Liga MX

El partido León vs Cruz Azul inicia a las 21:10 horas en la cancha del Estadio Nou Camp.

León vs Cruz Azul: Canal para ver el partido de ida de cuartos de final de Liga MX

El partido León vs Cruz Azul podrá verse este jueves 26 de noviembre a través de la señal de Fox One.