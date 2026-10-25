Donald Trump elogió públicamente a la primera dama, Melania Trump, por su participación en los esfuerzos para conseguir un alto el fuego entre Rusia y Ucrania.

Según sus declaraciones, las gestiones de Melania Trump permitieron alcanzar un acuerdo relacionado con niños y adultos mayores entre Ucania y Rusia.

Durante un encuentro con reporteros, Donald Trump destacó el trabajo de su esposa e incluso le preguntó si estaba interesada en involucrarse más en este tipo de iniciativas diplomáticas.

Melania Trump anuncia fecha para el alto el fuego en Ucrania

Melania Trump señaló que la tregua del alto al fuego entre Rusia y Ucrania está prevista para comenzar el próximo 27 de octubre, por lo que la Primera Dama expresó su esperanza de que los compromisos establecidos se cumplan conforme a lo planeado.

Además, Melania Trump agradeció el respaldo del papa León XIV a los esfuerzos para concretar el alto el fuego, en un contexto marcado por la guerra entre Rusia y Ucrania y sus consecuencias humanitarias.

Melania Trump logra un alto al fuego entre Rusia y Ucrania en Oleshky (Michelle Rojas)

De acuerdo con la información difundida, el acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia estaría relacionado con la protección de niños y personas mayores, dos de los grupos vulnerables afectados por el conflicto armado.

¿Qué se sabe del acuerdo entre Rusia y Ucrania?

Aunque Donald Trump atribuyó a Melania un papel relevante en las gestiones, los detalles sobre el alcance del acuerdo y los mecanismos para garantizar su cumplimiento no quedaron plenamente establecidos en las declaraciones citadas.

La fecha anunciada para el inicio de la tregua entre Rusia y Ucrania será clave para determinar si los compromisos pueden concretarse sobre el terreno.

Por ahora, las declaraciones de Donald y Melania Trump colocan nuevamente los esfuerzos humanitarios en el centro de la atención internacional, mientras persiste la expectativa sobre el cumplimiento de los acuerdos entre Rusia y Ucrania.