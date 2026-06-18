El Departamento de Estado de Estados Unidos reportó distintos ataques con drones en Rusia, por lo que pidió a sus ciudadanos no viajar al país.
Además de brindar recomendaciones para aquellos que se encuentren ya en Rusia, recordó las leyes en el país que los podrían hacer acreedores a multas o la cárcel, si no se siguen.
Estados Unidos advierte ataques con drones en Rusia; pide no viajar al país
A través del Departamento de Estado, el gobierno estadounidense informó que hoy 18 de junio de 2026, se han reportado ataques con drones en Rusia “cerca de la frontera con Ucrania”, así como en ciudades como Moscú, Kazán y San Petersburgo.
Ante ello, Estados Unidos emitió recomendaciones a sus ciudadanos en Rusia, recordándoles que deben seguir instrucciones de las autoridades de ese país “en caso de emergencia”.
Por otra parte, recordaron que en caso de ver un Vehículo Aéreo No Tripulado (UAV, por sus siglas en inglés) se deben alejar buscando un refugio de forma inmediata. Asimismo, recordó no tocar los restos de ninguno de estos drones.
“En caso de emergencia, debe seguir las instrucciones de las autoridades rusas locales y buscar refugio. En caso de avistar un UAV o dron, aléjese de inmediato y busque cobertura si es necesario. No se acerque, toque ni fotografíe UAV, restos ni objetos lanzados por un UAV”.Departamento de Estado de Estados Unidos.
El gobierno también hizo un llamado a los estadounidenses, pidiéndoles “energéticamente que no viajen a Rusia”. Advirtiendo que se trata de una Alerta Nivel 4, es decir, Estados Unidos considera riesgos extremadamente graves si se decide viajar al país.
Estados Unidos advierte a sus ciudadanos en Rusia de multas o prisión por drones
El gobierno de Estados Unidos informó que han habido ataques con drones en Rusia, así que dio recomendaciones para quienes estén ahí y pidió no viajar para los que tenían este plan.
Por otra parte, también llamó a sus ciudadanos a recordar que no pueden fotografiar o grabar un UAV o dron, así como tampoco mostrar las secuelas de estos ataques.
Estados Unidos subrayó que el realizar estos actos lleva a violar las leyes de Rusia, por lo que podría hacerse acreedor a una multa o incluso ir a la cárcel.