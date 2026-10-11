El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, respondió a las críticas y presión de Donald Trump, asegurando que está dispuesto a organizar elecciones si Putin y Rusia aceptan una tregua total de 60 días.

Aún más, Volodímir Zelenski afirmó lo anterior como una especie de reto a Donald Trump, pues le solicitó al mandatario estadounidense que fuera él quien pidiera la tregua a Rusia y Putin para las elecciones en Ucrania.

Volodímir Zelenski pide tregua a Rusia para celebrar elecciones en Ucrania

En una entrevista para ABC, Volodímir Zelenski mencionó que está dispuesto a celebrar elecciones presidenciales el Ucrania, siempre y cuando Putin y Rusia les den una tregua total de 60 días.

La declaración de Volodímir Zelenski se da frente a las presiones de Washington y los cuestionamientos de Moscú sobre su legitimidad, ya que no ha habido elecciones en Ucrania desde que inició su guerra con Rusia.

Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania (IG: @zelenskyy_official)

Zelenski propuso que Estados Unidos pida a Vladímir Putin dos meses de alto al fuego para poder convocar a las urnas. El mandatario subrayó que acatará cualquier decisión que tome la ciudadanía una vez garantizadas las condiciones de seguridad.

Aprovechando la entrevista, también propuso un cese bilateral de ataques contra infraestructuras energéticas, ofreciendo suspender las incursiones sobre refinerías rusas si Moscú detiene los bombardeos a la red ucraniana.

Las elecciones presidenciales en Ucrania debían de llevarse a cabo en 2024; sin embargo, se han tenido que aplazar debido a la ley marcial impuesta tras la invasión rusa de febrero de 2022.

Propuesta de elecciones en Ucrania de Volodímir Zelenski llega en medio de tensiones con Estados Unidos

La postura de Volodímir Zelenski sobre las elecciones en Ucrania y la tregua con Rusia, surge en un contexto de crecientes fricciones con Washington.

Donald Trump recriminó a Volodímir Zelenski los recientes ataques contra instalaciones petroleras rusas, argumentando que dichos operativos agravan la escasez de combustibles en el mercado internacional.

Esto luego de que la administración estadounidense anunció el levantamiento de ciertas sanciones y la adquisición masiva de diésel ruso para aliviar la presión sobre los precios energéticos.

Esto derivó en declaraciones de Donald Trump acerca de que Ucrania necesita un nuevo líder, lo cual trajo la ya mencionada reacción de Volodímir Zelenski sobre las elecciones y el alto al fuego de Putin y Rusia.

Pese a estas diferencias y a calificar el acuerdo del diésel como un apoyo financiero para Moscú, Zelenski reafirmó la importancia de preservar la unidad diplomática entre Estados Unidos y los socios europeos para poner fin a la guerra.