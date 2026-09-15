El presidente Donald Trump anunció que Rusia y Ucrania habrían alcanzado un acuerdo para detener los ataques contra sus infraestructuras energéticas, en medio de la guerra que mantienen ambos países.

A través de su red social, Donald Trump aseguró que Ucrania aceptó dejar de atacar objetivos energéticos rusos y afirmó que el gobierno de Rusia se comprometió a aplicar la misma medida.

“Ucrania acordó no atacar objetivos energéticos rusos. ¡Rusia acordó hacer lo mismo!”. Donald Trump

Rusia y Ucrania habrían pactado frenar ataques a infraestructura energética, revela Trump

Luego de que el presidente Volodímir Zelenski pidiera detener los ataques contra refinerías de petróleo y otras infraestructuras energéticas, Donald Trump dijo que Rusia y Ucrania llegaron a un acuerdo.

Trump anuncia supuesto acuerdo de Rusia y Ucrania para frenar ataques (Captura de pantalla)

Donald Trump aprovechó el supuesto acuerdo para “aclarar” que el aumento mundial del precio del diésel se debe principalmente a la guerra entre Rusia y Ucrania y no al conflicto en Irán.

Cabe mencionar que, hasta el momento, no existe una confirmación oficial por parte de los gobiernos de Ucrania y Rusia del supuesto acuerdo que reveló Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Aunque Donald Trump presentó el acuerdo como un compromiso entre ambos países, Zelenski señaló que Ucrania está dispuesta a suspender los ataques si recibe garantía de que Rusia también se detendrá.

Volodímir Zelenski ha planteado que cualquier cese debe ser confiable y tener efectos duraderos, especialmente ante los daños provocados por los ataques rusos contra instalaciones críticas de Ucrania.