El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, deseó públicamente una pronta recuperación al papa León XIV tras superar las diferencias que ha mantenido con el sumo pontífice.

Lo anterior, luego de darse a conocer que el papa León XIV, originario de Estados Unidos, fue operado con éxito de un presunto cáncer pulmonar, lo que obligó a los médicos a extirparle el lóbulo inferior del pulmón derecho.

Trump se dijo consciente de la gravedad de la situación, afirmando que se ha mantenido atento al tema y externando sus mejores deseos para el líder de la Iglesia Católica.

Quiero ver al Papa León recuperarse. Escuché el pronóstico para ese tipo de problema: es un cáncer, y siempre es algo grave cuando se trata de un cáncer. Pero el pronóstico parece ser bueno. He estado atento y solo queremos desearle nuestro amor y nuestros mejores deseos. Donald Trump

Papa León XIV (@pontifex / X)

“Su hermano lo quiere mucho; es mi simpatizante”: Donald Trump tras desear la recuperación del papa León XIV

Tras desear la pronta recuperación del papa León XIV, Trump fue fiel a su estilo y mezcló asuntos políticos al referirse a la familia del sumo pontífice.

El mandatario aseguró ser amigo de Louis Prevost, hermano mayor del papa León XIV, a quien junto con su esposa consideró grandes personas y “un tipo fantástico”.

Trump afirmó que ambos son grandes simpatizantes suyos, y que incluso cuentan con distintivos de MAGA por toda su su casa en el estado de Florida.

Esta situación, aseguró, le ha permitido conocer de primera mano el cariño que tiene Louis por su hermano, algo que calificó como “bueno” y “suficiente” para él.

Luego de mezclar temas, Trump nuevamente externó sus mejores deseos para el papa León XIV, esperando que se recupere pronto y retome sus actividades al frente de la Iglesia Católica.

Su hermano es amigo mío, es un gran tipo, un tipo fantástico, al igual que su esposa. Son grandes simpatizantes de Trump y tienen distintivos de MAGA por toda su casa. Puedo decir que su hermano lo quiere mucho, quiere mucho al Papa, y eso es bueno, es suficiente para mí. Solo quiero desearle lo mejor y que se recupere pronto. Donald Trump