El nombre de Louis Prevost empezó a ser relevante luego de que su hermano, Robert Prevost, fuera elegido como el máximo representante de la iglesia católica el pasado 8 de mayo de 2025.

A diferencia de su hermano, Louis Prevost mantiene un perfil público muy contrastante como simpatizante del movimiento político MAGA de Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

¿Quién es Louis Prevost?

Louis Prevost creció en Chicago, Illinois, junto a sus padres, Louis Marius Prevost y Mildred Agnes Martínez, y sus dos hermanos. Es el mayor de los tres; el menor es Robert Prevost, actual papa León XIV.

Louis Prevost, hermano del papa León XIV (CNS)

Actualmente, Louis Prevost reside en Florida, donde recibe tratamiento para el cáncer. Hasta el momento, se desconoce el tipo de cáncer que padece y cuánto tiempo lleva con la enfermedad.

¿Qué edad tiene Louis Prevost?

Louis Prevost tiene 74 años de edad.

¿Qué signo zodiacal es Louis Prevost?

Dado que la fecha de nacimiento de Louis Prevost es desconocida, su signo zodiacal también lo es.

¿Louis Prevost está casado?

De acuerdo con la información, Louis Prevost está casado con Deborah Prevost. Su esposa fue quien le dio la noticia de que su hermano menor había sido elegido como el nuevo papa.

Louis Prevost, hermano del papa León XIV (Especial)

¿Louis Prevost tiene hijos?

Louis Prevost tiene al menos una hija, quien reside en la ciudad de Amarillo, Texas.

¿Qué estudió Louis Prevost?

El hermano mayor del papa León XIV estudió en una escuela secundaria católica. Posteriormente, se especializó y estudió tecnología e informática, sector en el cual desempeñó su carrera laboral.

¿Cuál es la trayectoria de Louis Prevost?

Durante su etapa universitaria, Louis Prevost fue reclutado por las fuerzas armadas para prestar servicio. Se unió a la Marina de Estados Unidos (U.S. Navy) y ahora está jubilado.

Recientemente, volvió a captar la atención de la prensa tras ser hospitalizado para recibir tratamiento contra el cáncer, coincidiendo simultáneamente con problemas de salud de su hermano en Roma.