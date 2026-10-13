El estado de salud del papa León XIV volvió a centrar la atención internacional después de que El Vaticano confirmara que el Pontífice fue diagnosticado con cáncer de pulmón tras los estudios y análisis realizados a un nódulo detectado durante revisiones médicas de rutina.

La Santa Sede informó que la cirugía para extirpar el nódulo pulmonar se llevó a cabo con éxito en el Policlínico Gemelli de Roma y que la recuperación del líder de la Iglesia católica evoluciona favorablemente.

Los médicos mantienen un pronóstico positivo gracias a la detección temprana de la enfermedad.

Papa León XIV (Gregorio Borgia / AP)

Tras someterse a una cirugía exitosa, se confirmó que el papa León XIV tiene cáncer de pulmón

El Vaticano confirmó que el papa León XIV fue diagnosticado con un adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer que se origina en las células glandulares.

La enfermedad se sospechaba a partir de exámenes médicos periódicos en los que se detectó un pequeño nódulo pulmonar localizado.

El propio papa León XIV reveló el hallazgo el domingo 11 de octubre y anunció que se sometería a la intervención.

Durante la intervención quirúrgica realizada en el Policlínico Gemelli de Roma, los especialistas extirparon exitosamente el lóbulo inferior de su pulmón derecho mediante técnicas videoasistidas.

La operación duró aproximadamente noventa minutos y transcurrió sin complicaciones imprevistas.

La presencia del tumor maligno fue corroborada mediante un examen histológico realizado durante la propia cirugía.

A pesar del diagnóstico, el panorama médico inicial es optimista debido a que el tumor fue detectado en una fase muy temprana y localizada.

Este diagnóstico representa el primer problema de salud de gravedad divulgado públicamente en sus 17 meses de pontificado.

¿Cuál será el tratamiento que seguirá el papa León XIV tras ser diagnosticado con cáncer de pulmón?

Tras despertar de la anestesia sin complicaciones, el papa León XIV fue trasladado a su habitación en la décima planta del Policlínico Gemelli de Roma para iniciar el posoperatorio.

Se calcula que la recuperación en el hospital durará aproximadamente una semana, aún no se ha especificado oficialmente el tiempo total exacto que permanecerá ingresado ni la duración completa del periodo de recuperación.

La Santa Sede canceló todas las audiencias y eventos públicos del sumo pontífice hasta el 20 de octubre para permitir su reposo y restablecimiento.

Aunque la operación buscó ser radical para extraer todo el tejido afectado, la necesidad de tratamientos médicos complementarios dependerá de la evolución clínica y de los análisis posteriores.

Los oncólogos informaron que el pronóstico general es “excelente” debido a la prontitud de la intervención quirúrgica.

El papa León XIV mantiene programado una visita apostólica a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre. Autoridades eclesiásticas señalaron que el pontífice decidió operarse rápidamente para no alterar sus planes de viaje.

Sin embargo, los médicos evaluarán en los próximos días si su estado de salud permite o no realizar este viaje de alta exigencia.