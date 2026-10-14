El papa León XIV mantiene su recuperación tras la cirugía a la que se sometió para extirpar un tumor maligno.

De acuerdo con la Oficina de Prensa de la Santa Sede resaltó que el papa ya comenzó a caminar por su habitación y retomó su alimentación habitual.

Por su parte, el director de la Sala de Prensa del Vaticano, Matteo Bruni, señaló que el papa mantiene un buen humor mientras se recupera.

Papa León XIV se recupera con normalidad de su cirugía, aseguran médicos

La oficina del Vaticano compartió que, de acuerdo con el reporte médico, el papa León XIV se está recuperando con normalidad.

El informe presentado por los médicos del papa, Luigi Carbone, director de Salud e Higiene de la Governatorato y Stéfano Margaritora, jefe del equipo médico de cirugía torácica del Policlínico Gemelli, confirman que se iniciaron con los análisis para conocer el estado de salud del santo padre.

Asimismo, los médicos resaltaron que se tomó la radiografía de tórax prevista tras la intervención, con lo que se confirma la evolución postoperatoria normal.

“Esta mañana, el Santo Padre se ha sometido a los análisis de sangre y a la radiografía de tórax previstos tras la intervención. Los resultados confirman una evolución postoperatoria normal” Informe médico sobre el estado de salud del papa León XIV

De acuerdo con los resultados, se informó que “los valores se encuentran dentro de los límites normales para el tipo de intervención realizada”.

Papa León XIV inicia con su recuperación con fisioterapia

Por otra parte, el informe destacó que el papa León XIV inició con su trabajo de recuperación con fisioterapia respiratoria.

Asimismo, retomó su alimentación habitual y mantiene la evolución “según lo previsto”.

“El Santo Padre ha realizado fisioterapia respiratoria y ha comenzado a caminar por la habitación. Ha retomado su alimentación habitual, tomando el desayuno y el almuerzo”. Informe médico sobre el estado de salud del papa León XIV

Por su parte, Matteo Bruni, director de la Sala de Prensa del Vaticano, señaló que el papa mantiene un buen humor y aclaró que la próxima actualización de su estado de salud será hasta el 15 de octubre.