El papa León XIV recibió el alta médica este sábado 17 de octubre y abandonó el Hospital Gemelli de Roma en Italia, tras permanecer cinco días hospitalizado por una cirugía en el pulmón derecho.

A su salida, el pontífice caminó por su propio pie, sonrió y saludó a los fieles y pacientes que se congregaron para verlo. Agradeció las muestras de apoyo que recibió durante su estancia hospitalaria.

Papa León XIV recibe el alta médica y regresa al Vaticano tras salir del hospital

Tras ser sometido a una intervención quirúrgica por un nódulo en el pulmón, el papa León XIV salió del hospital y mostró buen ánimo, pese al diagnóstico de cáncer pulmonar.

Papa León XIV sale del hospital y saluda a los fieles tras recibir el alta (Alessandra Tarantino / AP Photo/Alessandra Tarantino)

El papa León XIV salió caminando alegremente sin la necesidad de apoyo y saludó a fieles que lo esperaban en la puerta del Hospital Gemelli, también se encontró con médicos y directivos del nosocomio.

De acuerdo con la información, la decisión de otorgarle el alta médica al papa León XIV se tomó después de evaluar los resultados de análisis de sangre, una radiografía de tórax y su evolución clínica.

Los médicos determinaron que el estado de salud del Papa permitía continuar su recuperación fuera del hospital, luego de registrar una evolución posoperatoria favorable y sin complicaciones reportadas.

León XIV regresará al Vaticano para retomar gradualmente sus actividades públicas. Este domingo 18 de octubre presidirá el rezo del Ángelus desde la ventana de su estudio en el Palacio Apostólico.

Papa León XIV sale del hospital y saluda a los fieles tras recibir el alta (Alessandra Tarantino / AP Photo/Alessandra Tarantino)

Papa León XIV tiene antecedentes familiares de cáncer

El diagnóstico del papa León XIV ha generado preocupación y ha puesto bajo atención sus antecedentes familiares, pues su madre murió de cáncer luego de años de combatir la enfermedad.

Asimismo, tras la noticia de la intervención del papa León XIV, se dio a conocer que su hermano mayor, Louis Prevost, se encuentra hospitalizado en Florida para recibir tratamiento contra el cáncer.