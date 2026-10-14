Claudia Sheinbaum expresó su respaldo y solidaridad hacia el papa León XIV después de que fuera sometido a una cirugía para extirpar un tumor pulmonar.

“Nuestros saludos, nuestro abrazo solidario al papa y esperamos su pronta recuperación” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Durante la mañanera del 14 de octubre de 2026, la presidenta de México destacó la importancia de la recuperación del papa León XIV, líder de la Iglesia católica, y aprovechó para enviarle un mensaje de apoyo.

El pronunciamiento de Claudia Sheinbaum ocurre luego de que el Vaticano informara que la intervención médica fue exitosa y que el Pontífice evoluciona favorablemente bajo supervisión especializada.

Claudia Sheinbaum envió un abrazo solidario al papa León XIV

La presidenta Claudia Sheinbaum envió un “abrazo solidario” al papa León XIV tras la cirugía a la que se sometió para retirar un tumor.

El papa León XIV se sometió a una cirugía el martes 13 de octubre de 2026 para la extirpación de un carcinoma en un pulmón, de la que salió de manera exitosa.

Ante la cirugía, la presidenta de México deseó su pronta recuperación y le envió saludos, así como un abrazo solidario.

Papa León XIV se recupera de cirugía tras diagnóstico de cáncer

El papa León VIX se recupera de una cirugía en la que le fue extirpado un tumor maligno de uno de sus pulmones, confirmó el Vaticano.

De acuerdo con el informe, se realizó una cirugía con una duración de hora y media que transcurrió sin complicaciones en la que se extirpó un adenocarcinoma del lóbulo inferior del pulmón derecho.

Tras el examen histológico, se confirmó el diagnóstico sobre el tumor maligno.

Asimismo, se resaltó que se deberá de esperar de 10 a 14 días para que se determine el tipo de células cancerígenas que presenta, así como el tratamiento a seguir.