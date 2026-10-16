El Vaticano informó una evolución favorable en el estado de salud del papa León XIV tras la cirugía pulmonar a la que fue sometido el 13 de octubre de 2026.

“El Santo Padre se sometió esta mañana a análisis de sangre y una radiografía de tórax, que confirmaron la mejora constante de su estado general”. El Vaticano

De acuerdo con los resultados de estudios clínicos recientes, el pontífice presenta una recuperación satisfactoria que le permite retomar sus actividades cotidianas de manera independiente.

Como muestra de su mejoría, el papa León XIV reapareció públicamente en el Policlínico Gemelli para celebrar una misa especial dedicada al personal médico que participó en su atención, mientras continúa con terapia respiratoria complementaria.

Papa León XIV mejora tras cirugía pulmonar: radiografía confirma su recuperación (@VaticanNews)

Papa León XIV ofrece misa en hospital donde fue sometido a cirugía pulmonar

Tras confirmarse su recuperación, el papa León XIV sorprendió tras reaparecer con misa especial en el Policlínico Gemelli, el hospital donde fue sometido a cirugía pulmonar.

Durante el acto litúrgico del papa León XIV desde el hospital, personal médico y de enfermería fueron los asistentes en esta misa especial.

El papa León XIV aprovechó su sermón para agradecer al personal médico, auxiliar y de enfermería los cuidados especiales hacia él durante la cirugía pulmonar y posterior para su recuperación.

Se espera que el papa León XIV sea dado de alta en los próximos días tras la cirugía pulmonar; recordemos que todas sus audiencias y compromisos oficiales están cancelados hasta el martes 20 de octubre, por lo que podría ser la fecha tentativa.