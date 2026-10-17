El Vaticano informó que a cuatro días de ser sometido a una cirugía pulmonar, el Papa León XIV recibió el aval médico para abandonar el Hospital Gemelli donde se encuentra internado.

Lo anterior debido a que los especialistas que atienden al pontífice, firmaron la autorización de alta tras evaluar satisfactoriamente los resultados de sus análisis sanguíneos y estudios de radiografía del tórax.

Cabe destacar que el alta hospitalaria para el Papa León XIV pondrá fin al periodo de internación iniciado por la extirpación de una lesión tumoral detectada recientemente durante sus revisiones médicas.

Papa León XIV dejará el hospital tras cirugía pulmonar

El equipo médico a cargo de la salud del Papa León XIV, dio a conocer que la respuesta postoperatoria del pontífice, ha cumplido con todos los criterios necesarios para que se autorice su alta hospitalaria.

Al respecto, los médicos Luigi Carbone y Stefano Margaritora explicaron que las evaluaciones realizadas por la mañana confirmaron la estabilidad general en el organismo del Papa León XIV.

En ese sentido, el Vaticano destacó que las pruebas de laboratorio arrojan valores hemáticos dentro de los parámetross, mientras que la radiografía del tórax mostró una adecuada recuperación.

De acuerdo con la información oficial distribuida por la Santa Sede, el trayecto de regreso hacia las instalaciones vaticanas está programado para concretarse durante las últimas horas del sábado 17 de octubre.

Una vez instalado en su residencia, el pontífice descansará antes de encabezar la oración dominical del Ángelus, la cual se llevará a cabo desde la ventana del palacio apostólico hacia la plaza.

¿Por qué operaron al Papa León XIV?

La intervención médica a la que fue sometida el Papa León XIV en el Policlínico Gemelli, se llevó a cabo luego de tras una revisión médica periódica se identificó una lesión tumoral en el sistema respiratorio.

El procedimiento quirúrgico, se ejecutó por medio de una técnica asistida por video en la que s logró la extirpación del lóbulo inferior del pulmón derecho luego de una hora y media en quirófano.

El análisis histológico practicado durante la operación ratificó el diagnóstico previo de adenocarcinoma pulmonar, confirmando que la tumoración extraída correspondía a una formación maligna.

A pesar de la complejidad de la intervención, la pronta respuesta del organismo del pontífice permitió adelantar la alta médica que se había previsto inicialmente para la próxima semana.