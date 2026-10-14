Papa León XIV envió su primer mensaje tras ser operado de un adenocarcinoma, un tipo de cáncer pulmonar. Intervención quirúrgica que duró aproximadamente 3 horas y resultó exitosa.

En un mensaje leído durante la clausura del encuentro internacional por el décimo aniversario de Amoris Laetitia, el pontífice expresó su gratitud por las oraciones de fieles y religiosos.

Como saben, no he podido estar con ustedes estos días. Les agradezco cordialmente sus oraciones y el trabajo que han realizado juntos. Papa León XIV

En el escrito, agradeció a las familias que compartieron sus “alegrías, dificultades y esperanzas” en un encuentro que tuvo lugar una semana antes, y en el que también participaron los responsables de las iglesias católicas orientales y los presidentes de las conferencias episcopales.

Para concluir, el Papa encomendó a sus fieles y les pidió continuar rezando por su salud.

Al encomendarlos a cada uno de ustedes a la protección de la Sagrada Familia de Nazaret, les pido, por favor, que recen por mí, así como yo rezo por ustedes. A todos ustedes les imparto de corazón mi Bendición Apostólica. Papa León XIV

Papa León XIV (Especial)

¿Cuál es el estado de salud del Papa León XIV?

León XIV pasó su primera noche en el hospital Gemelli de Roma. De acuerdo con reportes, el Papa se encuentra bien y de buen humor.

Este miércoles 14 de octubre, inició su fisioterapia respiratoria. Ha vuelto a ponerse en pie y retomó su alimentación habitual.