Tras la cirugía de pulmón del papa León XIV, Robert Francis Prevost, que además llevó al diagnóstico de cáncer, el Vaticano informó los detalles sobre la evolución en su salud.

Pese a la intervención quirúrgica que el papa León XIV tuvo, se informó que está realizando sus actividades diarias con autonomía.

La evolución en la salud del papa León XIV es favorable

Hoy 15 de octubre de 2026 y tras haberse sometido a una radiografía de tórax, se informó que la salud del papa León XIV, muestra evolución favorable.

En un comunicado, el Vaticano informó que tras sus chequeos de rutina, “la radiografía de tórax mostró una buena recuperación del pulmón operado”.

El Vaticano informa sobre la salud del papa León XIV (traducida). ( @VaticanNews )

Asimismo, se apuntó que el pontífice realizó sus actividades con autonomía, así como una sesión de fisioterapia en donde realizó distintas actividades físicas.

“En general, su recuperación postoperatoria progresa con normalidad”. Comunicado del Vaticano.

El papa León XIV recibió el diagnóstico de cáncer de pulmón, luego de que fue sometido a una cirugía por un nódulo pulmonar.

Sin embargo, el que los médicos detectaran el nódulo tras exámenes de rutina, llevó a una extirpación del tumor a tiempo para eliminar el rastro del cáncer, aunque el diagnóstico conlleva seguimiento para detectar a tiempo algún nuevo brote del adenocarcinoma.