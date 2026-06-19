Claudia Sheinbaum elogió las reformas económicas aprobadas en Cuba, calificándolas como “un cambio muy importante” en medio de las dificultades que enfrenta la isla.

Es importante reconocer esto que está haciendo el gobierno cubano junto con su pueblo. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

La presidenta de México destacó el 19 de junio de 2026 que las 176 medidas impulsadas por la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba buscan abrir el mercado, fomentar la inversión extranjera y apoyar a cubanos en el exterior.

En ese sentido, Claudia Sheinbaum invitó a los mexicanos interesados en invertir en Cuba a acercarse a la Secretaría de Relaciones Exteriores para recibir orientación, subrayando el esfuerzo del pueblo cubano frente al bloqueo estadounidense.

Sheinbaum reconoce reformas económicas de Cuba

Por decisión unánime, la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba aprobó un total de 176 reformas destinadas a liberar el mercado.

En ese contexto, Claudia Sheinbaum destacó que estas medidas apuestan por apoyar la inversión, incluyendo a cubanos que abandonaron la isla.

“Están haciendo para la inversión, llamando incluso a cubanos que dejaron la isla a que inviertan en Cuba” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Añadió que es importante reconocer los esfuerzos del gobierno y del pueblo cubano para afrontar la crisis, en alusión al bloqueo que inició Estados Unidos.

Asimismo, Sheinbaum reiteró que los mexicanos interesados en invertir en Cuba pueden acercarse a la SRE para tener algún contacto especial.

Protestas en Cuba (YAMIL LAGE / AFP)

Cuba aprobó 176 reformas para abrirse al mercado internacional

Las 176 reformas económicas, votadas a mano alzada el jueves 18 de junio, incluyen: