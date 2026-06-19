El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que “es el turno de Cuba” durante una entrevista con Axios, donde adelantó que analiza nuevas acciones relacionadas con la isla caribeña.

En sus declaraciones, Donald Trump señaló que el secretario de Estado, Marco Rubio, participa activamente en los planes para Cuba. Además, elogió su desempeño y destacó su historia familiar.

El mandatario también comparó la situación de Cuba con la de Venezuela. Afirmó que la isla busca dialogar con Washington y subrayó su cercanía geográfica con Estados Unidos.

Donald Trump en el G7 (YOAN VALAT/ EFE)

Cuba impulsa reformas económicas en medio de presiones y crisis interna

Mientras avanzan las declaraciones desde Washington, el gobierno cubano aprobó recientemente un amplio paquete de reformas económicas considerado el más importante en varias décadas.

Las medidas fueron ratificadas por la Asamblea Nacional tras una sesión extraordinaria convocada pocos días después de que el PCC respaldara formalmente la iniciativa.

Miguel Díaz-Canel, Presidente de Cuba (@diazcanelb / Instagram)

Durante el proceso, Miguel Díaz-Canel reconoció por primera vez que parte de la crisis responde a problemas internos vinculados con burocracia y restricciones productivas.

El programa contempla mayor autonomía para municipios, cambios en empresas estatales y nuevas estrategias para impulsar sectores considerados clave para la economía nacional.

Entre las disposiciones destaca la posibilidad de que cubanos residentes en el extranjero participen en inversiones bajo condiciones similares a otros actores económicos.

También se prevé modificar subsidios generalizados y sustituirlos gradualmente por apoyos focalizados, además de una reorganización de estructuras gubernamentales y administrativas.

Las autoridades cubanas han mencionado experiencias de China y Vietnam como referencia para combinar mecanismos de mercado con el mantenimiento del control político estatal.

Las declaraciones de Trump y la participación de Rubio coinciden con este escenario de transformación económica, mientras persiste la expectativa sobre el rumbo futuro de las relaciones bilaterales.